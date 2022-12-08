Александр Бастрыкин велел проверить челябинское общежитие, где снесли стену без расселения жильцов

Фото ОНФ Челябинской области

Глава Российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в Челябинске из-за аварийного общежития и нарушения жилищных прав горожан.

— Следственным управлением по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. — Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о промежуточных результатах проверки.

Напомним, жители дома №102 по улице Мира долгие годы жаловались на разрушающиеся стены, пришедшие в негодность трубы и электропроводку. В прошлом году от общежития отказалась управляющая компания, а новую так и не нашли. Здание признали аварийным, но его расселение, по словам жильцов, назначено на 2030 год. После очередного раунда жалоб и разбирательств в доме полностью разобрали торцевую стену с первого по пятый этаж, не расселив перед этим людей.

Жильцы рассказали, что им предлагали помещения из маневрового фонда, но намного меньше по площади, чем их нынешние комнаты, вдобавок в зданиях, которые по состоянию мало отличались от аварийного общежития.

Собственную проверку проводят также в прокуратуре Челябинской области. Там выясняют, учли ли требования безопасности при начале ремонта и демонтаже стены, а также устанавливают, нарушены ли права челябинцев на расселение из аварийного жилья.

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