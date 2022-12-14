«Сначала отопление отключили, потом потолок обвалился»: жительнице аварийного дома в Челябинской области пришлось съехать в съемную квартиру

Новую квартиру женщине дадут в марте 2023 года. Фото: скрин трансляции.

Жительница поселка Саккулово Сосновского района Алия Имангулова пожаловалась во время прямой линии губернатора Алексея Текслера на то, что долго ждет расселения из аварийного барака.

— Сначала отопление отключилось, потом потолок обвалился. Пришлось снимать квартиру с детьми. Долго мне еще ждать расселения? – спросила женщина у губернатора.

Текслер переадресовал вопрос в Минстрой. После небольшой паузы министр строительства и инфраструктуры региона сообщил, что барак признан аварийным в 2016 году.

— Муниципалитетом приобретено жилье в новом доме в деревне Казанцево. Идет передача квартир в муниципалитет. До 1 марта 2023 года Алия Имангулова получит квартиру в 42 квадрата, — отчитался Элбакидзе.

Как добавил Алексей Текслер, тема аварийного жилья для региона – острая:

— Думаю, в апреле завершим программу расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года. Мы ее, кстати, почти на два года раньше заканчиваем. Почти 13 тысяч жителей переселим. Но понятно, что жилье, которое признано аварийным позже, это то, чем надо заниматься.

В августе в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Кирилл Мозгалев рассказывал, Челябинская область взяла на себя обязательства досрочно завершить программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года. Изначально планировали расселить дома к 2025 году, но решили сделать это до декабря 2023 года. Новые квартиры получили 8,5 тысяч жителей Челябинской области — это на 15% больше, чем планировалось.

В регионе строятся дома – в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, в Коркинском районе. Более 40 семей Верхнего Уфалея получили квартиры взамен аварийного жилья. Еще 120 человек (дети-сироты и граждане, переселяемые из аварийного жилья) до конца года смогут въехать в новый дом в Еманжелинске – ЮУ КЖСИ построила там многоквартирный дом. А в начале года переселенцы получили ключи от квартир в соседнем доме.

Прямая линия с Алексеем Текслером 14 декабря 2022: губернатор отвечает на вопросы жителей.

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