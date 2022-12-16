Уже больше 395 тысяч человек в Челябинской области заболели коронавирусом

За день от коронавируса умерли трое южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. Это на 4 меньше, чем накануне. Среди новых инфицированных пятеро школьников.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 395 084 южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения к 16 декабря, на лечении остается 1 081 человек. От коронавируса за сутки умерли три пациента.

Заболеваемость коронавирусом не падает, а в Челябинской области началась еще и эпидемия ОРВИ. Из-за простуды и грипп на карантин отправили 17 тыс. школьников.

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