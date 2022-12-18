Прокуратура проверит пожарную безопасность в ТЦ Снежинска, где случилось ЧП

Прокуратура проверит, соблюдались ли правила пожарной безопасности, и как это проверяли надзорные органы. Фото: "Говорит Снежинск/vk.com

Прокуратура Снежинска проведет проверку в связи с пожаром в ТЦ «Универмаг». Напомним, там сегодня утром загорелся товар на площади 400 кв.м. Сейчас огонь полностью потушен.

Как сообщили в областной прокуратуре, проверят, как в ТЦ соблюдается законодательство о пожарной безопасности, и как за этим следили контрольно-надзорные органы.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - комментируют в прокуратуре региона.

В пожаре пострадал один человек. 68 человек покинули здание самостоятельно, еще пятерых вывели спасатели.

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