В Челябинске за 19 млн рублей выставили на продажу ресторан «Шах и мята»

Ресторан "Шах и мята" открылся в Челябинске пять лет назад. Фото: vk.com/shahimyata

В Челябинске на сайте «Авито» появилось объявление о продаже ресторана восточной и паназиатской кухни «Шах и мята» на улице Труда. Заведение принадлежит Владимиру и Ксении Кожевниковой, которые также основали ресторан «Оливер».

— Продаем заведение в связи с переездом, - подтвердила информацию КП-Челябинск Ксения Кожевникова, не уточнив, ждет ли та же судьба «Оливер» и Joy Cafe.

В объявлении указано, что проект продается полностью – вместе с брендом, оборудованием, мебелью. Площадь помещения 350 квадратных метров, посадочных мест – 90. Авторы объявления пишут, что в ресторане работает сильная команда поваров и сотрудников зала. А в 2022 году ресторан «Шах и мята» вошел в шорт-лист премии Where to eat Ural.

В августе прошлого года Ксения Кожевникова анонсировала открытие новой кофейни «Сырники от Joy Cafe» на Сони Кривой. Но сейчас, судя по открытым данным, кафе не работает. А вот Joy Cafe на Академика Сахарова принимает гостей.

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