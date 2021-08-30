Парковки нет, в меню только сырники: в центре Челябинска на месте кофейни «Ждите вторник» открылась новое заведение

На месте заведения ранее была кофейня "Ждите вторник". Фото: sirniki_by_joy/Instagram

В центре Челябинска — на Сони Кривой, 52 — открылась новая кофейня «Сырники от Joy Cafe». Здесь подают только сырники в разных вариациях, авторский кофе и лимонады. Об открытии в своем Instagram рассказала челябинский ресторатор, совладелица заведений «Оливер» и «Шах и мята» Ксения Кожевникова.

— Уютная кофейня в центре города с большим ассортиментом сырников, который мы планируем обновлять как можно чаще. Меню очень небольшое, но я уверена вы обязательно отметите там своих любимчиков, — написала Ксения Кожевникова.

Она предупредила, что у заведения нет парковки, но уточнила, что оставить машину можно чуть дальше по улице.

На странице «Сырников» говорится, что создатели вдохновлялись известным в Санкт-Петербурге кафе STIM coffee, в котором каждый из 10 видов сырников назван в честь персонажей известных сериалов.

— Это чудесное место с особой атмосферой и каждую поездку, мы бежали на завтрак за очередной порцией этих вкусных сырников. И раз за разом мы вдохновлялись настолько, что желание создать что-то подобное в Челябинске не отпускало, — пишут на странице кафе в Instagram.

В кафе подают несколько видов сырников, тосты, кофе и смузи-боулы. Фото: sirniki_by_joy/Instagram

Ранее на месте «Сырников от Joy Cafе» была кофейня «Ждите вторник». Но в апреле ее владелица — Юлия Месеняшина — продала заведения (есть еще филиал на Лесопарковой) Ксении Кожевниковой.

— Когда две недели назад Юлия написала о своем намерении продать заведения, я сначала быстро согласилась. Затем на меня напали сомнения, но, зайдя в кофейню на Сони Кривой, в которой была впервые, я ощутила настолько здесь приятная и кайфовая атмосфера, — пишет Ксения Кожевникова.

Как и обещала ресторатор, она провела ребрендинг и заведение вошло в сеть кофеен «Joy Cafe» с упором на сырники.

Ксения Кожевникова купила кафе Joy Cafe на Академика Сахарова летом прошлого года. Она анонсировала это как свой личный проект, «Оливер» и «Шах и мята» Кожевникова развивает вместе с мужем. В начале года ресторатор также анонсировала открытие Joy Cafe в ЖК «Манхэттен».

В августе на ремонт закрылась кофейня «Пенка». Каким будет новый интерьер. Напомним, зимой 2021 года на площади Революции закрылась первая точка сети кофеен Blueberry, проработавшая последние 10 лет. А в апреле на Карла Маркса и Советской закрыла свои двери кофейня «Апельсин». Какие форматы общепита сейчас востребованы — читайте на нашем сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru