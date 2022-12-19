Сотрудникам «Городской среды» угрожают владельцы незаконных ларьков

Фото: Администрация Челябинска.

Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что в адрес муниципального учреждения «Городская среда» поступают угрозы от владельцев незаконных ларьков. Об этом мэр рассказала во время аппаратного совещания, обращаясь к начальнику городского УВД Андрею Меньшенину.

— Сегодня до вас в письменном виде будет доведена информация о том, что есть организации, состоящие по предварительным данным из 12 человек, которые угрожают сотрудникам «Городской среды» и подрядным организациям, которая работают по сносу некапитальных торговых объектов. Угрожают жизни и здоровью.

— Принимается, руководитель («Городской среды». — Прим. ред.) уже у меня в приемной, — ответил глава УВД Челябинска. — Сейчас мы проведем рабочую встречу, определим мероприятия.

Администрация Челябинска продолжает бороться с незаконными ларьками. Глава города неоднократно меняла руководителя «Городской среды». Сергей Шумаков ушел по собственному желанию в 2019 году, после того как выяснилось, что он «крышует» собственные ларьки. Следующего руководителя из правоохранительных органов Александра Грезева убрали после служебной проверки в ноябре 2021 года. Затем его задержали за подозрение в получении взятки. Сейчас «Городскую среду» возглавляет подполковник полиции Василий Воеводин.

В основном незаконные ларьки сосредоточены на Северо-Западе Челябинска. Один из павильонов, который пытались установить ночью, уронили на припаркованные машины и бросили посреди тротуара.

В Калининском районе на место главы пока исполняющим обязанности назначен бывший заместитель Натальи Котовой Владимир Шамне. Он отчитался, что за последнюю неделю на его территории выявлено 4 незаконных объекта.

— Информация по демонтажу направлена в КУИЗО, — доложил Шамне.

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