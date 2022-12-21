Суд подтвердил нарушения при покупке детсада за 126 млн рублей в Копейске

Игровую площадку возле садика приобрели без торгов Фото: Мария ЛЕНЦ

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность решения регионального УФАС о том, что мэрия Копейска допустила нарушения при покупке детского сада с игровой площадкой.

Контракт о приобретении детсада на 180 мест и благоустроенной площадки при нем заключили еще в 2019 году. ООО «КПД Заказчик» получило от администрации Копейска 126 млн рублей. Но затем Контрольно-счетная палата обнаружила нарушения. В дело вмешалась Антимонопольная служба.

Как рассказали в УФАС по Челябинской области, без торгов мэрия имела право купить только нежилое помещение, а вот детскую площадку с покрытием, озеленением, фонарями и скамейками можно было покупать только через конкурс.

— Администрация в целях получения субсидии направила в адрес министерства образования и науки Челябинской области заявку в нарушение условий предоставления субсидий при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада и правоустанавливающих документов на здание, — добавили в областном управлении Антимонопольной службы.

Мэрии и застройщику придется выплатить штрафы за нарушение закона о защите конкуренции.

Напомним, региональная Контрольно-счетная палата начала проверку в структурах, обеспечивающих работу мировых судей в Челябинской области. Пересчитают, в том числе, суммы судейских зарплат.

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