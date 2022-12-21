Суд подтвердил нарушения при покупке детсада за 126 млн рублей в Копейске

Игровую площадку возле садика приобрели без торгов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность решения регионального УФАС о том, что мэрия Копейска допустила нарушения при покупке детского сада с игровой площадкой.
Контракт о приобретении детсада на 180 мест и благоустроенной площадки при нем заключили еще в 2019 году. ООО «КПД Заказчик» получило от администрации Копейска 126 млн рублей. Но затем Контрольно-счетная палата обнаружила нарушения. В дело вмешалась Антимонопольная служба.
Как рассказали в УФАС по Челябинской области, без торгов мэрия имела право купить только нежилое помещение, а вот детскую площадку с покрытием, озеленением, фонарями и скамейками можно было покупать только через конкурс.
— Администрация в целях получения субсидии направила в адрес министерства образования и науки Челябинской области заявку в нарушение условий предоставления субсидий при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада и правоустанавливающих документов на здание, — добавили в областном управлении Антимонопольной службы.
Мэрии и застройщику придется выплатить штрафы за нарушение закона о защите конкуренции.
Напомним, региональная Контрольно-счетная палата начала проверку в структурах, обеспечивающих работу мировых судей в Челябинской области. Пересчитают, в том числе, суммы судейских зарплат.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru