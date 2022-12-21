Недострой на улице Братьев Кашириных в Челябинске продали за 60 млн рублей

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продали недостроенное здание на улице Братьев Кашириных. Новый владелец обязан будет закончить строительство в ближайшие три года. В конструкции, которую возвели всего на 10% от проекта, могут разместить торгово-офисный комплекс с гостиницей и подземной парковкой.

Брошенный недострой площадью свыше 2 тыс. квадратных метров мэрия через суд изъяла у ООО «Жилстрой № 9».

Сначала здание выставили на продажу за 303 млн рублей, но приобретать его по такой цене никто не захотел.

Тогда стартовую сумму на торгах снизили почти в 100 раз: до 3,9 млн рублей. В ходе аукциона сумма повысилась. Новому владельцу недострой в итое достался за 60 млн рублей.

Бюджет Челябинска эти деньги не получит: средства от продажи недостроенного здания перечислят его бывшему собственнику, вычтут только сумму, потраченную на проведение торгов.

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