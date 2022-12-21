Запрещать промышленный лов нельзя: ученый из Челябинска рассказал, как спасти Аргази

За спасение озера выступили рыбаки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запрещать промышленный вылов рыбы на Аргазях нельзя. Наоборот, он поможет спасти водоем. Так считает заведующий лабораторией экологии водных сообществ факультета экологии ЧелГУ Константин Корляков.

Уже не первый год рыбаки бьют тревогу и требуют запретить промышленное рыболовство, чтобы не наносить вред водоему. Проблему снова подняли во время Прямой линии губернатора. Тогда глава региона сказал, что есть возможность запретить совсем, но предложил провести исследование.

Как отмечает ученый, если не вылавливать массовые виды рыб (плотва, окунь), то зоопланктона в водоеме становится мало, вследствие чего при прогреве воды цветут синезеленые водоросли. Они выделяют альготоксины, что приводит к гибели рыб. Такая ситуация уже наблюдается в Шершнях, на Большом Кременкуле и других водоемах.

Еще одна проблема — отсутствие работ по воспроизводству сиговых пород рыб.

— Раньше, в советское время, маточными водоемами для сбора икры сиговых на Южном Урале были Увильды и Тургояк, — отмечает Константин Корляков. — Сейчас это памятники природы, промышленный лов и рыбоводство на этих озерах запрещены. В 90-е годы воспроизводство сига и рипуса перебазировалось на Аргазинское водохранилище. Но последние несколько лет рыбоводные работы не проводятся, Челябинская область рискует остаться без этой уникальной отрасли сельского хозяйства, что очень печально.

Ученый также затронул еще одну проблему — обмеление водохранилища. Сейчас идет переброска воды из Долгобродского водохранилища, но установленные нормы уже устарели и нуждаются в пересмотре.

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