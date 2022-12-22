В Миассе подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

Новые тарифы затронут поездки, которые оплачиваются наличным способом Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Миассе подорожает проезд в общественном транспорте. Изменения должны вступить в силу с 1 февраля 2023 года. Новые тарифы затронут поездки, которые оплачиваются наличным способом. Об этом сообщили в горсобрании Миасса.

В качестве обоснования таких мер власти города сослались на официальный уровень инфляции, который за прошедший год составил более 12%. Однако, по их оценкам, увеличение стоимости проезда этот показатель все же не покроет.

Таким образом автобусные перевозки подорожают с 23 до 25 рублей, проезд в троллейбусах увеличится с 19 до 20 рублей. Сэкономить на поездках можно будет только при использовании безналичного расчета – стоимость при этом способе останется на прежнем уровне.

— По прогнозам, которые представили депутатам, принятые меры позволят увеличить выручку: более чем на два с половиной миллиона рублей - по автобусам, на 3,1 миллиона рублей - троллейбусного предприятия. Это позволит обеспечить выход на линию 29 троллейбусов, 12 автобусов на городских маршрутах, 17 - на пригородных и 14 - на садовых в летний период, — отметили в горсобрании.

Следует добавить, что стоимость проезда в Миассе даже после изменений останется самой низкой по сравнению с другими городами региона. Окончательное решение по новым тарифам будет принято 23 декабря на сессии горсобрания.

Напомним, в Челябинске этим летом повысили стоимость проезда в общественном транспорте до 30 рублей. В Магнитогорске такие же цены установят на поездки в трамваях в следующем году.

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