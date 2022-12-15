Линия «Восток — Запад» свяжет площадь Революции и ЮУрГУ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 15 декабря, в Доме архитектора прошли публичные слушания по планировке территории под линию метротрама «Восток — Запад», которая свяжет площадь Революции и ЮУрГУ. Проект пришлось пересмотреть, передает из зала заседаний корреспондент КП-Челябинск.

Проект планировки. Фото: cheladmin.ru

Изменения коснулись конечной станции. Изначально планировалось сделать ветку прямо до ТК «Курчатов», через который мог бы осуществляться выход из метро. К слову, это повысило бы трафик и самому ТК.

В итоге было принято решение перенести входы-выходы подземки на территорию напротив ЮУрГУ. Их будет два: возле восточного крыла главного корпуса вуза и у пиццерии на противоположной стороне проспекта Ленина.

Проектом обозначены выходы из подземки Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Ветку прочертили таким образом, что перегонного пути хватает, чтоб не задействовать ТК «Курчатов», — рассказал главный архитектор проекта планировки территории, представитель строительной компании «Высота» Дамир Тагиров.

Всего на этой линии будет две остановки: «Площадь Революции» и «ЮУрГУ». На вопрос корреспондента КП-Челябинск, почему нет остановки на Алом после, директор Челябинского дорожно-транспортного проектного института Виталий Передерий ответил, что она в пределах пешеходной доступности.

Дамир Тагиров ранее работал над проектом метротрама и веткой в Ленинский Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У городских активистов возникли вопросы в необходимости строить тоннель. Общественник Александр Агарков предложил построить наземную ветку после улицы Володарского. На это замначальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Сергей Самсонов ответил, что это якобы жители соседних домов выступили против наземной ветки, чтобы не нарушать благоустройство. Такой ответ активиста не устроил:

— Почему не был рассмотрен вариант с наземным размещением? Зачем тратить избыточные деньги?

Также был вопрос о том, где будет разворотное кольцо. На что ответили, что метротрам будет ходить как челнок, — то есть поезд будет двигаться в обе стороны.

Был вопрос о том, как будут строить ветку: под землей или открытым способом. В разговоре с корреспондентом КП-Челябинск Виталий Передерий пояснил, что будет использован тоннелепроходческий комплекс. Только сами станции будут строить открытым способом.

После бурного обсуждения проект отправили на комиссию, которая, в свою очередь направит рекомендации главе города Наталье Котовой.

Строительство ветки метротрама не вызвало ажиотажа среди горожан Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧЕЛЯБИНСКОЕ МЕТРО: СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие варианты предлагались ранее. О судьбе челябинского метро интересуются даже за рубежом (вот что спросили у нашего корреспондента в Узбекистане). Смотрим, какие варианты предлагались ранее.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии. Проект будущего метротрамвая презентовал в прошлом году губернатор Алексей Текслер. Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал достроить метро в Челябинске, чтобы не было «техногенной катастрофы».

В феврале этого года прошли публичные слушания по проекту планировки территории под метротрам. Где метро будет «превращаться» в трамвай и в каких точках обустроят вестибюли, — читайте в интервью с главным архитектором проекта планировки территории. Уже выбрана компания, которая разработает проект и построит ветку метротрама «Север-Юг» по маршруту Северо-Запад — Металлургический район — вокзал. В ноябре прошли публичные слушания ветке от ж/д вокзала к «Авроре» (как она пройдет). Накануне, во время прямой линии, губернатор Алексей Текслер рассказал о планах продления трамвайных путей до Чурилово, их могут связать с метротрамом.

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