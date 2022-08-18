Подрядчик займется разработкой проекта и его реализацией. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске выбрали компанию, которая разработает проект и построит ветку метротрама «Север-Юг». Изначально на ветку, которая будет идти по маршруту Северо-Запад — Металлургический район — вокзал, планировали потратить 49,5 млрд рублей. Победителем стала компания ГК «Моспроект – 3», которая стала единственным участником конкурса. Она снизила цену до 49,3 млрд рублей.

— Далее начинается процесс заключения контракта, — прокомментировали в региональном миндортрансе. — Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и 2 подземных остановочных комплекса будут построены в 2022 - 2025 годах в рамках реализации инфраструктурного бюджетного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске».

Подрядчик в рамках контракта должен разработать проект строительства, согласовать его, построить метротрам и ввести в эксплуатацию. На разработку проекта дали два года – до 24 мая 2024 года, а построить ветку должны до 30 декабря 2025 года.

Инфографика: Сергей Зверев

ЧЕЛЯБИНСКОЕ МЕТРО: СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Метро в Челябинске — один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. О его судьбе интересуются даже за рубежом (вот что спросили у нашего корреспондента в Узбекистане). Смотрим, какие варианты предлагались ранее.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии. Что думает об этом известный городской эксперт по транспорту, — в нашем материале.

Проект будущего метротрамвая презентовал в мае прошлого года губернатор Алексей Текслер. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал достроить метро в Челябинске, чтобы не было «техногенной катастрофы». Но подземку в столице Южного Урала он считает дорогим и нецелесообразным решением.

В феврале прошли публичные слушания по проекту планировки территории под метротрам. Где метро будет «превращаться» в трамвай и в каких точках обустроят вестибюли, — читайте в интервью с главным архитектором проекта планировки территории.

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