В Челябинской области распродают вещи из сгоревшего торгового центра

Фото: Снежинск сегодня / ВКонтакте

В Снежинске начали продавать вещи из сгоревшего на выходных торгового центра «Универмаг». Информация об этом появилась в местном паблике «Снежинск сегодня»:

«Какие-то вещи просто пахнут дымом, на каких-то есть следы гари (которые можно отстирать). Цены — символические по сравнению с изначальными».

— Теперь там огонь-распродажа. Двоякое чувство, если честно, — пишет читатель КП-Челябинск.

Товары будут продавать до четверга, 29 декабря. При этом на продажу будут выставлять те вещи, которые остались пригодны к использованию.

Помочь местным предпринимателям можно с 14 до 20 часов возле эскалатора «Универмага» на улице. Цены значительно ниже.

Ранее стало известно, что в восьми районах Челябинской области могут запретить расширяться торговым сетям. Региональное управление ФАС уже направило главам муниципалитетов уведомление с рекомендацией ввести ограничения для крупных ритейлеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru