ТЦ самостоятельно покинули 68 человек, еще пятерых вывели пожарные. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Утром в воскресенье, 18 декабря, к торговому центру «Универмаг» на улице Свердлова стянулись пожарные – на третьем этаже загорелся товар. Огонь распространился на площадь 400 квадратных метров. Сейчас огонь уже потушен, а одна пострадавшая – в больнице под наблюдением.

Вызов в пожарную часть поступил в 10:34. Для тушения на место прибыли 57 пожарных, семь автоцистерн и две автолестницы.

На месте работали 57 пожарных. Фото: "Подслушано Снежинск"/vk.com

Из здания самостоятельно эвакуировали 68 человек, пятерых, по данным МЧС по Челябинской области, вывели с помощью спасательных комплектов.

— Пострадала одна девушка, ее направили в больницу для наблюдения, — уточнили в ведомстве.

В сети пишут, что пострадавшая - беременна, эту информацию в МЧС не подтверждают, но и не опровергают.

Загорелся товар на площади 400 кв.м. Фото: "Говорит Снежинск"/vk.com

В 12:35 пожар локализовали, а в 13:07 открытое горение ликвидировано.

В прокуратуре сообщили, что проведут проверку произошедшего – то, как в ТЦ соблюдалась пожарная безопасность, и как она проверялась надзорными ведомствами. Жители Снежинска в соцсетях обсуждают, что это далеко не первый пожар в ТЦ.

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