На челябинской Кировке заработал «Световой потолок»

Кадр с видео: камеры «Интерсвязи»

На челябинской Кировке включили тысячи светящихся шариков, которые вместе образуют «Световой потолок». Они горят мягкими по контрасту цветами, так что горожане не будут испытывать дискомфорт при прогулке по центральной улице города.

Изначально на установку «Светового потолка» хотели потратить 124 млн рублей. Однако в ходе торгов цена снизилась до 86 млн рублей.

Кстати, 28 декабря также открылся ледовый городок на площади Революции. В этом году его решили оформить не в привычном сказочном стиле, а в тропически-морском. Главной темой украшений центральной площади выбрали «Ледяной аквариум».

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