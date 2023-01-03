Челябинские дорожники бросили все силы на борьбу со снегом

Дворники работают в усиленном режиме. Фото: пресс-служба комитета дорожного хозяйства Челябинска.

От дорог до подземных переходов. В Челябинске активно борются с последствиями снегопада. На улицах города работают 1 782 дорожных рабочих и 321 единица техники.

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, лестничных маршей, подземных переходов и автобусных остановок. Для уборки дорог во время снегопада подрядчики формируют дополнительные колонны.

– Просим водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не мешать работе уборочной техники и не парковать автомобили на проезжей части, – сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Госавтоинспекция области просит быть внимательнее и осторожнее не только водителей, но и пешеходов. Из-за снега увеличивается тормозной путь автомобиля и ухудшается видимость.

– Пешеходам перед началом перехода проезжей части всегда необходимо убедиться, что транспортные средства полностью остановились и пропускают и только после этого переходить дорогу. Рекомендуется разместить на одежде световозвращающие элементы, которые позволяют водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях принять меры для избежания наезда, – сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Накануне сотрудники МЧС попросили воздержаться от длительных поездок. А утром, 3 января, из-за непогоды прекратили работу два катка.

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