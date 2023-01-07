Погода устаканилась: в Челябинской области сняли ограничение на движение по федеральной трассе М5

Ограничение ввели накануне из-за неблагоприятный погодных условий Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области возобновлено движение по федеральной трассе М5 «Урал». По участку дороги от Чебаркуля до границы с Башкирией теперь вновь могут проезжать большегрузы, автобусы и легковые такси. Запрет вводили из-за погодных условий накануне. Сняли его вчера вечером.

– Снег, хоть и небольшой, еще продолжается. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении, – предостерегли водителей в ГИБДД по Челябинской области.

Ранее в УГИБДД по Челябинской области попросили водителей отказаться от поездок из-за обильного снегопада. Автомобилисты сообщают о многокилометровом заторе в районе Сима, где большегрузные автомобили не могут подняться в гору по заснеженной дороге.

В лобовом ДТП в Челябинской области погибли двое пенсионеров, пострадали еще три человека. Иномарка закопалась в сугроб.

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