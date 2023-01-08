В Челябинске отменили несколько междугородних автобусных рейсов из-за аномальных морозов

Междугородние автобусы перестали ходить из-за мороза

В Челябинске отменили несколько междугородних автобусных рейсов. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили на Центральном автовокзале. Речь идет о маршрутах до Златоуста, Уфы, Аши, Нязепетровска, Месягутово, Казани и Лисаковска.

Такие меры приняты в связи с аномальными морозами, которые ударили по Челябинской области. Температура воздуха в некоторых районах упала до -40, автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок. Кроме этого, школьникам начали продлевать каникулы. Мы собрали информацию, где дети не будут учиться, а где — перейдут на дистант.

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