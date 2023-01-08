Температура воздуха в нацпарке «Таганай» упала до -43 градусов

В такую погоду на вершину полезут разве что экстремалы. Фото: нацпарк Таганай

Аномальные морозы, пришедшие в Челябинскую область, особенно хорошо ощущаются на Таганае. В районе Черной скалы температура воздуха опустилась аж до -43 градусов, а в Верх Катаве — до -39. Всем туристам, желающим лишний раз испытать свою стойкость, напоминают о важности теплой экипировки.

— И чаще смотрите друг на друга, чтобы вовремя заметить побелевшие щеки или нос, — добавили в группе нацпарка «ВКонтакте».

Чтобы наверняка обезопасить походы, с туристами в парке беседуют инспекторы. В Центральной усадьбе отслеживают возвращение всех гостей.

Напомним, из-за аномальных морозов в Челябинской области отменили несколько междугородних маршрутов, а школьникам разных районов продлили каникулы до 10 января включительно.

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