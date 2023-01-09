СК начал проверку после вспышки гепатита А среди посетителей челябинского кафе

Челябинцы подхватили вирус после обеда в кафе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи начали проверку по факту госпитализации челябинцев, которые заразились гепатитом А после обеда в кафе. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления, — прокомментировал Владимир Шишков.

Свою проверку проводит также Роспотребнадзор. Ведомство установило, что причиной массового заражения стала продукция кафе. Персонал заведения уже отстранен от работы — их тоже проверяют на наличие вируса гепатита А. Кроме этого, эксперты взяли пробы еды и воды.

Напомним, в новогодние праздники сразу восемь человек госпитализировали с гепатитом А. Оказалось, что все они обедали в кафе на улице Энтузиастов еще до Нового года. Затем у челябинцев появились первые симптомы заболевания, теперь их состояние оценивают как среднетяжелое.

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