В челябинском аэропорту рассказали, зачем поливают самолеты в холод

Машина для противообледенительной обработки называется «деайсер». Фото: Андрей Михайловский

Сели, пристегнули ремни, поскорей бы взлететь уже. И тут самолет начинают поливать незамерзайкой. Некоторые пассажиры задаются вопросом: «Раньше нельзя было?». Зачем самолетам противообледенительная обработка и почему ее используют в самый последний момент, — рассказали в пресс-службе Челябинского аэропорта.

Основой безопасности полетов во время холодов является «концепция чистого воздушного судна» — на поверхности самолета не должно быть инея, мокрого снега и льда. Дело в том, что осадки (особенно если их много) увеличивают массу самолета и даже могут повилять на аэродинамику. А во время взлета ледяные осколки могут повредить части самолета или, чего хуже — попасть в двигатель.

В челябинском аэропорту эти работы выполняют специалисты службы наземного обслуживания воздушных судов. Фото: Андрей Михайловский

Очистить крылатую машину можно механическим путем (щетками и скребками — почти как с автомобиль), с помощью тепловой обдувочной машины, теплым или сжатым воздухом.

— Но в настоящее время самый популярным способом является обработка мощной струей подогретой противообледенительной жидкости, — рассказали в пресс-службе аэропорта.— Такая защита заключается в том, чтобы нанесенная жидкость понижала температурную точку замерзания осадков, которые попадают на поверхность самолета.

Важны скорость удаления льда и длительность защиты от повторного образования наледи. Фото: Андрей Михайловский

Лед должен быть удален за несколько минут до полета, поэтому его обрабатывают когда уже все готово.

Лед должен быть удален за несколько минут до полета. Фото: Андрей Михайловский

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