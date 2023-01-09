Когда закончатся лютые морозы в Челябинске? Дата потепления в январе 2023

Мерзнут лапки? Скоро перестанут Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 8 января Челябинскую область накрыл холодный поток. Температура воздуха в нацпарке «Таганай» снизилась до минус 43 градусов. В Челябинске — минус 26, но ситуацию усугубляет ветер, из-за чего ощущается на семь градусов ниже. В итоге в первый рабочий день января у всех школьников отменили занятия . Как долго это будет продолжаться и когда в Челябинске закончатся лютые морозы? Изучаем прогнозы синоптиков.

Аномальные морозы в Челябинске: какие это значения?

Челябинские синоптики изучили метеоданные за десятки лет и составили памятку нормальных и аномальных показателей. Например, в среднем в январе температура опускается до минус 15-17 градусов.

Когда зима теплая, столбики термометров обычно показывают минус 8-9. Во время оттепели в регионе максимум наблюдали +7 градусов, а в Челябинске +4.

Если же наоборот очень холодно (как в 2023 году), то средние показатели достигают -28 градусов. При этом в Челябинской области мороз разгуливается до максимальных минус 52, а в самом городе — до минус 48.

Гидрометцентр России составил прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха на январь 2023 года. Низкие температуры накрыли не только Челябинск и соседний Екатеринбург: морозы пройдутся по нижней полосе России от Оренбурга до Хабаровска.

Инфографика: meteoinfo.ru

Дата потепления в Челябинске в январе 2023

Морозы после Рождества у метеорологов принято называть Васильевскими: они длятся с 7 по 14 ноября. Но происходит это раз в два года. Да и суровых морозов в этом столетии в Челябинске все еще не было: самая холодная погода, когда на улице стояли минус 38 градусов, была в 1927 году.

По данным Яндекс.Погоды, температура начнет повышаться уже с 10 января 2023 года. Во вторник обещают минус 22 градуса, в среду — минус 14, а с четверга и вовсе минус 9. Причем последний показатель сохранится на целую неделю.

Аналогичную картину рисует и «Гисметео»: 10 января – минус 21 градус, 11 января – минус 12, 12 января – минус 11, а 13 января – минус 9. Только стоить взять поправку на ветер: до пятницы стихия будет набирать обороты. Максимальная скорость ветра составит 12 метров в секунду.

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