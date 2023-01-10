«После многих "нелетных" лет»: в Кургане завершается реконструкция аэропорта имени Илизарова

Так выглядит обновленный аэропорт. Фото: Вадим Шумков / vk.com

В Кургане приближается к финалу реконструкция аэропорта имени академика Илизарова, которая длится с 2020 года. О ходе работ сообщил на своей странице в «ВКонтакте» губернатор Курганской области Вадим Шумков. В октябре 2022 года он попросил подрядчиков «двигаться пободрее».

– После многих «нелетных» лет сейчас из аэропорта регулярно осуществляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут. Начинали летать, но пока по понятным причинам приостановили Симферополь, а также на Новый Уренгой, но уже из-за слабой загрузки рейсов. Сейчас коллеги занимаются проработкой дополнительных рейсов на другие направления, – цитирует Вадима Шумкова ИА «Уральский меридиан».

«Получается красиво» - оценил губернатор. Фото: Вадим Шумков / vk.com

Ремонт на втором этаже аэропорта уже завершен. Продолжаются работы на первом этаже, привокзальной платформе и парковке.

Напомним, имя академика Гавриила Илизарова было выбрано для курганского аэропорта в ходе напряженного народного голосования в начале 2021 года. В первом этапе с перевесом 0,8% победил летчик Анатолий Чернявский. В итогах опроса зауральцы усомнились и было решено провести суперфиналом, где лидером был назван знаменитый хирург-ортопед Илизаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru