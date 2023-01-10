В 2022 году жители Челябинской области больше женились и меньше разводились, чем годом ранее

Невеста на Айских притесах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области 2022 год можно смело назвать годом семейных ценностей. Об этом говорят данные регионального ЗАГСа. Семью создали 25 220 пар, что аж на 3 223 новых семей больше, чем за 2021, когда прибавилось 21 997 ячеек общества. Расторгли брак 17 545 пар (в 2021 - 18 368).

– 2022 год порадовал своей тенденцией к сохранению семейных ценностей и отношением к институту семьи, – отметили в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Повлиять на статистику могли спецоперация и частичная мобилизация. Ради желающих узаконить отношения призванных мужчин челябинские ЗАГСы даже переходили на особый режим работы. Так, например, несколько мобилизованных скрепили себя узами брака со своими возлюбленными во время боевого слаживания в Чебаркуле.

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