Реставрирующей храм Александра Невского в Челябинске фирме разрешили работать до конца 2024 года

Фото: Челябинская епархия

Российское министерство культуры нашло подрядчика, который должен закончить реставрацию храма Александра Невского на Алом поле в Челябинске. Контракт решили заключить с санкт-петербургским АО «Ренессанс-реставрация» — это фирма, которая занимается реконструкцией храма с 2020 года. Предыдущий договор с ней истек в конце 2022 года.

За окончание ремонта заплатят без малого 828 млн рублей. По данным портала госзакупок, на аукцион заявился всего один участник. Он и стал победителем, а начальная цена контракта не снизилась.

Во время финального этапа работ от подрядчика требуется утеплить чердак и уложить кровлю, обустроить водостоки и вентиляцию, проложить инженерные сети, воссоздать живопись, мозаику и детали интерьера, установить архитектурные элементы на фасаде, а также изготовить и уложить декоративную плитку.

Работу необходимо закончить до декабря 2024 года.

Напомним, храм Александра Невского построили в начале двадцатого века по проекту Александра Померанцева. До 2013 года в здании размещался зал органной и камерной музыки, но затем храм вновь передали церкви. Здание храма является объектом культурного наследия Челябинской области.

Реконструкцию начали летом 2020 года. В работу вложили 464 млн рублей. Первоначально ремонт надеялись завершить к 2021 году, но сроки сдвинулись. Прошлым летом губернатор Алексей Текслер пообещал патриарху Кириллу, что леса снимут в 2022 году, а в 2023 храм откроют для посещения. Однако леса и пленку убрали лишь частично.

Ранее мы показывали, как идет реконструкция и что удалось сделать к концу 2022 года.

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