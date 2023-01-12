Отметил 70 лет за операционным столом: известный пластический хирург восстановил челябинцу грудную клетку

Операция еще идет. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Такого дня рождения у вас точно не было! Знаменитый во всей России пластический хирург Сергей Васильев отметил семидесятилетие не за праздничным, а за операционным столом! Врач восстановил челябинцу грудную клетку в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

Не так давно в кардиоцентре ему провели операцию коронарного шунтирования – восстановили кровоток в артериях сердца. Она прошла удачно, челябинца выписали домой. Но потом он заболел коронавирусом, тяжело перенес пневмонию. Состояние здоровья резко ухудшилось. С воспалением он снова попал к хирургам.

Из-за операции и перенесенных заболеваний грудная клетка стала нестабильной. Ее нужно было восстановить. Для этого и пригласили опытного пластического хирурга Сергея Васильева.

− Сергей Александрович – один из лучших пластических хирургов в Челябинске и стране, давно и успешно сотрудничает с нашим центром, − рассказал накануне операции заведующий КХО №1, сердечно-сосудистый хирург Станислав Андриевских.

Операция еще идет. Но врачи уверены, она пройдет удачно и скоро пациент сможет вернуться к привычной жизни!

Как уберечь свое сердце от последствий ковида, КП-Челябинск накануне рассказал врач-кардиолог и заведующий клинико-диагностическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Андрей Селиверстов.

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