Как уберечь свое сердце от последствий ковида

Врач-кардиолог и заведующий клинико-диагностическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Андрей Селиверстов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ковид медленно отступает, но его последствия бьют по организмам южноуральцев до сих пор. Повлиял ли коронавирус на сердца, какие анализы нужно сдавать и как подготовиться к наступлению сезонной вирусной пандемии, об этом КП-Челябинск рассказал врач-кардиолог и заведующий клинико-диагностическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Андрей Селиверстов. Публикуем его мнение.

Ковид опасен для сердца?

− Covid-19 (или как правильно теперь обозначать НКВИ − новая коронавирусная инфекция) так же опасен для сердечно-сосудистой системы организма, как и любое другое вирусное заболевание группы ОРВИ, в том числе и грипп. Вирус может поразить любую из трех оболочек сердца и вызвать воспаление: внутренней оболочки - эндокардит, средней, или мышечной -−миокардит и наружной, сердечной «сорочки» − перикардит. Это может случиться не в первые недели после перенесенного заболевания, а через месяц, два, три и более.

Чаще всего приходится иметь дело с миокардитами, целой группой заболеваний, которые могут возникнуть после любой вирусной инфекции. К сожалению, 60-70% таких пациентов остаются вне поля зрения врачей. Очаговые и мелкоочаговые миокардиты могут протекать порой бессимптомно, или дают осложнения только со временем. Диффузные миокардиты зачастую приводят к нарушениям сократительной способности сердечной мышцы и хронической сердечной недостаточности, что напрямую угрожает благополучию, качеству и продолжительности жизни человека. Нередко мы имеем дело с дилатационной кардиомиопатией как исходом миокардита. Это заболевание требует очень дорогостоящего лечения и больших усилий со стороны врачебного сообщества. К сожалению, высокую эффективность всех предпринятых усилий удается получить не всегда.

Нарушения могут коснуться и ритма сердца. Один из наиболее частых видов аритмии − фибрилляция предсердий. Сама по себе она не считается жизнеугрожающей, но несет в себе много осложнений. Например, тромбоэмболических − образования тромбов в самом сердце, которые с током крови могут попасть в сосуды головного мозга и последующем развитии инсульта. В целом фибрилляция предсердий – это изматывающее состояние, сопровождающееся неконтролируемыми частыми симптомными приступами, которые значительно ухудшают качество жизни человека. Как правило, это происходит в трудоспособном возрасте, что обостряет проблему в разы. Помочь в этом случае очень сложно, поскольку антиаритмических медикаментозных препаратов на сегодняшний день не так много, подобрать их в нужной дозировке не просто. Кроме того, сами препараты далеко не «витаминки» для сердца, имеют много побочных эффектов и противопоказаний.

Вредоносное влияние не ограничивается действием самого вируса на ткани сердца. Продукты метаболизма, токсины, также вносят свою лепту и вызывают дисрегуляцию иммунного ответа, так называемые аутоиммунные реакции, которые как раз и запускают эти процессы вплоть до цитокинового шторма с высокой летальностью. Поэтому расслабляться и снижать бдительность рано. Даже «простые» ОРВИ, не говоря уже о гриппе и covid-19, должны лечится под контролем специалиста.

Наши коллеги, кардиологи и участковые терапевты поликлиник по месту жительства, за последние три года отмечают существенное увеличение числа обращений по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны напрямую с перенесенной новой коронавирусной инфекцией. К нам в Центр такие больные попадают с осложнениями, когда возможности медикаментозного лечения исчерпаны или не эффективны и требуется уже хирургическое вмешательство.

Как можно проверить сердце?

Постковидный синдром может длиться и месяц, и годы. Нужна реабилитация под присмотром врачей. При появлении повышенной утомляемости, слабости, если человек чувствует перебои в работе сердца, своего рода «перевороты», изменение частоты сердечных сокращений в любую сторону – увеличения или уменьшения, то это существенный повод пройти углубленную диспансеризацию для тех, кто перенес ковид. Если после прохождения острого периода (пневмонита), сохраняется одышка, отечный синдром, нестабильность артериального давления, то нужно попасть к участковому терапевту, а там уже – к кардиологу или другому специалисту в зависимости от симптоматики. Лечиться нужно тоже не самостоятельно, а правильно.

Можно подготовить свое сердце к сезону простуд?

Можно! Призову к здоровому образу жизни и модификации основных факторов риска: малоподвижного образа жизни, вредных привычек, лишнего веса. Самый обычный, но соблюдаемый постоянно, режим труда и отдыха, с правильным питанием, достаточной физической активностью (прогулки, спорт), полноценный и регулярный сон обеспечивают человека нужной энергией для жизни. И помогают избежать преждевременного развития другого недуга, который встречается гораздо чаще – гипертонической болезни. Неконтролируемая артериальная гипертония зачастую становится фоном для развития ишемической болезни сердца, которая вносит гораздо более драматический сценарий в прогноз жизни.

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