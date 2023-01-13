Магнитогорский участковый навестил младенца, которому не дал погибнуть от ножевых ран

Николай Морозов подарил ребенку игрушки. Фото: УМВД Магнитогорска

В Магнитогорске полицейский навестил младенца, которого спас от отца-головореза.

— Он поздравил семью с прошедшими праздниками и вручил подарок малышу, — рассказали в УМВД Магнитогорска.

17 ноября прошлого года участковый уполномоченный Николай Морозов первым прибыл в квартиру, где пьяный мужчина набросился на жену и ребенка с ножом. Женщину муж убил, а трехмесячного малыша ранил. Участковый скрутил агрессора и тут же заметил лежавшего в крови младенца.

Николай Морозов вызвал врачей и оказал крохе первую помощь, чтобы тот не погиб от потери крови до прибытия медиков.

Ребенка удалось спасти, его уже выписали из больницы и передали родным погибшей матери.

Пытавшегося зарезать малыша отца сначала тоже госпитализировали: после нападения на жену и ребенка он ткнул ножом самого себя. В отношении магнитогорца возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Из больницы мужчину перевели в СИЗО: суд посчитал, что тот может сбежать от следствия, если останется на свободе.

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