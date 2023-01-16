После 23:00 ледовый городок закрывается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска пожаловались на график работы ледового городка. После 23:00 на горки никого не пускают, территория площади Революции оцепляется, а рядом дежурит полиция.

— Я работаю каждый день допоздна, а ребенок очень хотел сходить на горку. Приходим в пятницу, в двенадцатом часу — все закрыто, никого не пускают, полиция кругом. Ребенок расстроился, теперь даже не знаем, сможем ли покататься с таким расписанием, — рассказывает горожанка Ольга А.

— Приходили с друзьями после 23:00, люди на горках еще катались, а нас уже не пускали. Понятно, зачем нужна полиция, чтобы всяким алкашам и буянам воли не давать, но сам городок зачем закрывать? Нормальные люди придут, покатаются и все, в чем проблема? — задается вопросом челябинец Олег К.

Мы обратились с этим вопросом в администрацию Челябинска. В мэрии рассказали, что такой график работы для ледового городка — нормальная практика, и в прошлом году было точно так же.

— Ледовый городок работает по расписанию, его мы публиковали во время открытия. Согласно правилам, на горках должны находиться инструкторы, а они не могут работать круглосуточно и ждать, что в два часа ночи кто-то придет и захочет покататься, — рассказали в администрации Челябинска.

Переделывать график работы и пускать людей на ледовый городок ночью власти не планируют. Попасть туда можно с 08:00 до 22:00, а в праздничные дни — до 23:00. К слову, в новогоднюю ночь городок все-таки работал, а на входе в него дежурила полиция.

Напомним, ледовый городок открылся на площади Революции в конце декабря. В этом году он выполнен в морской тематике. Недавно челябинцы также пожаловались на отсуствие горок в парке Гагарина. Их возмутило, что никаких развлечений, кроме свето-музыкального тоннеля, там не сделали.

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