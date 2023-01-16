В Челябинске суд арестовал депутата-афганца за мошенничество на 2 млн рублей

Булат Ахметгаянов. Фото: общественная палата Челябинской области

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на два месяца председателя общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат», депутата муниципального образования Республики Татарстан Булата Ахметгаянова. Он обвиняется в мошенничестве на 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 марта 2023 года, — уточнили в надзорном ведомстве.

По данным КП-Челябинск, уголовное дело Ахметгаянова связано с экс-директором «Челябоблинвестстроя» Алексеем Абаимовым, который сейчас находится в СИЗО за взятку и злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, депутат за деньги предложил его жене урегулировать вопрос с изменением меры пресечения на домашний арест. Она передала ему 2 млн рублей, однако тот распорядился этими средствами по собственному усмотрению.

По данным следствия, Алексей Абаимов незаконно получил 190 тыс. рублей от директора строительной компании «Флагман». За деньги он помог бизнесмену получить 19 млн «лишних» рублей за возведение детского сада в Аше. Подрядчик сдал документы с ложными данными об объеме работ и использованных материалах.

Вместе с бывшем замминистра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой Алексея Абаимова также обвиняют в получении взяток от главы фирмы «Стройтраннсоюз» во время строительства центра по шорт-треку.

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