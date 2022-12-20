Чашечка вылетала трижды: студентке из Челябинска прооперировали колено по московской методике

Специалист из Москвы приехала, чтобы научить челябинских хирургов новой операции. Фото: Дарья МАРКОВА

В сентябре студентка Ангелина Окопная споткнулась в университете. Незамеченная ступенька обернулась для нее серьезной операцией. На колене девушки специалист из Москвы показала челябинским хирургам-ортопедам новую операцию – трохлеопластику. Рассказываем о модной за рубежом операции.

Споткнулась и вылетела коленная чашечка

У Ангелины Окопной из Челябинска есть небольшая особенность: когда спотыкается, у нее вылетает коленная чашечка. Оступилась – дикая боль и попытки вправить ее самой. Первые два случая произошли три и один год назад. После третьего обратилась к специалистам.

Эта хрупкая девушка сама вправляла себе колено. Фото: Дарья МАРКОВА

− В сентябре не заметила ступеньку в институте, споткнулась, вылетела коленная чашечка. Очень больно было. Сама себе вправила и только тогда смогла наступать на ногу. Около месяца не могла ходить. Лежала дома, лечила мазями, − рассказывает пациентка.

После этого Ангелина стала смотреть под ноги и быть более внимательной. Но ходить ей все равно опасно − любое неловкое движение и коленная чашечка может снова вылететь. Но скоро девушка сможет снять специальный бандаж.

Теперь девушка ходит очень аккуратно. Фото: Дарья МАРКОВА

Надколенник живет своей жизнью

Ангелине повезло – ей первой в Челябинской области проведут редкую в России операцию трохлеопластику. После нее девушка сможет ходить и даже спотыкаться, не боясь сильной боли и вылетевшего колена.

− Надколенник живет своей жизнью, выступает точкой опоры при сгибании и разгибания коленного сустава. И когда все хорошо, никто о нем даже не думает. Но когда возникают посттравматические или врожденные проблемы, появляется очень большая беда – ограничение функции работы коленного сустава. Что ведет к болевым ощущениям или быстрому развитию артроза, − рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 Челябинской областной клинической больницы Леонид Полляк.

Видов операций в таких случаях несколько. Но трохлеопластика наиболее безопасная и современная. После нее колено у Ангелины перестанет вылетать и она сможет жить обычной жизнью.

− Без этой операции она будет прекрасно жить, но мучиться. Качество жизни будет страдать: боли, чувство неустойчивости, − объяснил Леонид Полляк.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 ЧОКБ Леонид Полляк. Фото: Дарья МАРКОВА

Две реконструкции в одной операции

Учить мужской коллектив хирургов-ортопедов ЧОКБ приехала специалист из Москвы Дарья Найда. Травматолог-ортопед главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко осмотрела пациентку еще во время конференции и с радостью вернулась в Челябинск, чтобы поделиться опытом с коллегами.

− Трохлеопластика направлена на стабилизацию надколенника у пациентов. Мы будем одновременно выполнять две реконструкции. Когда есть дисплазия, аномальное развитие, необходимо выполнить операцию, чтобы восстановить, чтобы «ключ» входил в «замок». Мы будем формировать этот замок, потому что «ключ» в виде надколенника у нас есть. И надо одномоментно восстанавливать связку, которая удерживает надколенник в правильном положении на прямой ноге, − рассказала Дарья Найда.

Травматолог-ортопед главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Фото: Дарья МАРКОВА

Операцию можно выполнить открыто или через проколы – малоинвазивно. Ангелине из-за степени развития будут делать обычную открытую операцию.

Девушка надеется, что скоро сможет восстановиться и даже заняться фитнесом.

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