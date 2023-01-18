В Челябинской области из снега построили часовню со входом под воду

Фото: Челябинская митрополия

На озере Тургояк в Челябинской области построили часовню из снега и льда.

Здание существенно выше человеческое роста и достаточно внушительных размеров, чтобы в нем находилась группа людей. В центре часовни между деревянными настилами — ледяная прорубь. Предполагается, что в нее будут погружаться участники традиционных крещенских купаний.

Фото: Челябинская митрополия

Как уточнили в пресс-службе челябинский епархии, окунуться в купель под сводами часовни смогут все желающие. Накануне воду в ней освятил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Напомним, в Челябинске откроются шесть крещенских купелей на трех водоемах. 18 и 19 января возле них будут дежурить сотрудники экстренных служб. Рядом с купелями обещали установить теплые раздевалки и фонари.

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