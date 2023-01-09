Где померзнуть под водой: список точных адресов крещенских купелей в Челябинске

Крещенские купели появятся на трех городских водоемах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске выбрали места для устройства крещенских купелей в январе 2023 года. Как сообщил вице-мэр по уродскому хозяйству, готовиться к традиционным купаниям начнут уже нам этой неделе.

— Крещенские купания пройдут с 18 по 19 января. В городе будет организовано шесть мест для купания, — рассказал Сергей Авдеев.

Две купели откроют на Шершневском водохранилище. Первая расположится в микрорайоне Сосновка, недалеко от дома №1 по улице красных Казаков. Вторую утроят на пляже «Каспийский берег».

На озере Смолино также будет две проруби для купания. Одна — у гостиницы «СмолиноПарк» на улице Чапаева, 114, вторая — у 3-го Целинного переулка.

Еще две купели обустроят на Первом озере. Желающие смогут погрузиться в ледяную воду на пляже «Восточный берег», недалеко от дома №7 по проспекту Виктора Давыдова. Кроме того, челябинцам разрешат окунаться в озеро напротив входа на пляж «Первоозерный» (в переулке Мамина, 1А).

Возле каждой из шести купелей станут дежурить сотрудники экстренных служб.

Напомним, в прошлом году челябинский священник рассказал, что погружение в ледяную воду никак не связано с прощением грехов, а в Роспотребнадзоре пытались отговорить горожан от купания в Смолино. Но челябинцы не отступили и уверенно шагали в проруби.

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