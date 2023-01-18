Мост пошел лесом: проект развязки над ж/д переездом в Новосинеглазово забуксовал на этапе госэкспертизы

Во время движения поездов на переезде скапливаются вереницы машин Фото: архив КП

Проект моста над железнодорожным переездом в Новосинеглазово забуксовал на этапе госэкспертизы. Об этом рассказал глава Советского района Челябинска Владислав Макаров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Выявлены земли лесов, хотя на самом деле леса там давно нет. Это устранимая проблема, но она занимает определенное время, — рассказал Владислав Макаров.

Поскольку строительство путепровода — дело довольно дорогостоящее, его планируют возвести по федеральной программе. Как объяснил глава района, кроме госэкспертизы на этот год ничего не планируется. На следующий — все федеральные программы уже сверстаны, но возможно повезет и удастся получить финансирование.

Напомним, железнодорожный переезд находится на единственном въезде в Новосинеглазово, где живет порядка 15 тыс. жителей. Во время движения поездов возле переезда образуются гигантские пробки. А ведь утром многие жители едут на работу или учебу в Челябинск, а в поселок едут сотрудники завода «Трубодеталь». Как рассказал Владислав Макаров, на предприятии работают порядка 2 тыс. человек и далеко не все они живут в поселке. В начале года мы рассказывали об огромных заторах, образовавшихся в утренний час пик рядом с зоной ремонта. После этого транспортная прокуратура инициировала проверку и вот что нашли.

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