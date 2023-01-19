«Мать держала за руку, чтобы девушка не сопротивлялась»: челябинка помогла сожителю убить 18-летнюю дочь

Молодую челябинку задушили проводом, а тело спрятали среди мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске мать помогла сожителю задушить собственную дочь. 46-летнюю женщину и 39-летнего мужчину теперь будут судить за убийство.

18-летняя челябинка погибла летом прошлого года. Все случилось в частном доме на улице Прессовщиков. Мужчина не поладил с дочерью сожительницы и напал на девушку. Он принялся душить свою жертву руками и проводом.

— В это время мать девушки удерживала ее руку в целях предотвращения сопротивления, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ночью гражданские супруги вынесли тело убитой из дома и бросили в мусорный контейнер, надеясь, что труп там не заметят.

Теперь каждому из сообщников грозит пожизненное заключение.

Ранее жителя Магнитогорска осудили за беспричинное нападение с ножом на пассажира в маршрутке.

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