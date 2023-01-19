В Челябинской области более 14 тысяч человек окунулись в проруби на Крещение

У купелей дежурят сотрудники экстренных служб
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области в крещенские купели окунулись уже более 14 тыс. человек. Данными на 11:00 19 января поделились в региональном ГУ МЧС,
В регионе в этом году оборудовали 71 место для крещенских купаний. У каждой проруби дежурили спасатели, медики и полицейские.
— Сообщений о происшествиях по линии ведомства не поступало, — уточнили в МЧС.
Многие купели закрыли уже утром, но некоторые продолжают работать. В Челябинске, например, купания продолжатся до 15:00 19 января.
Напомним, по данным поисково-спасательной службы, активней всего в ледяную воду погружались жители Магнитогорска, хотя в городе установился мороз, дул ветер, а за проход к купели брали деньги.
Мы также собрали 25 самых ярких кадров с купелей в Челябинске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru