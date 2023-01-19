В результате взрыва пострадали трое Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром, 19 января, в Миассе произошел взрыв газа. ЧП случилось в строящемся частном доме по улице Гвардейской.

— Предварительно, хлопок произошел из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов (тепловая пушка), — говорится в официальном сообщении МЧС.

Также в ведомстве уточняют, что взрыв был без последующего горения.

Прибор, который стал причиной ЧП, не уточняют. На месте работают дознаватели. Можно лишь предположить, что это была тепловая пушка. Ее могли использовать для строительных работ или для обогрева.

Известно о троих пострадавших — у них ожоги различной степени тяжести. Их госпитализировали в Городскую больницу № 2.

— Состояние двоих пострадавших тяжелое, состояние третьего пациента — средней степени тяжести. На данный момент решается вопрос о госпитализации пострадавших в ожоговый центр Городской больницы №6 г. Челябинск с привлечением санавиации, — сообщили КП-Челябинск в Минздраве региона.

Обновлено.

Появилось фото с места ЧП. Местный телеканал показал, как выглядит дом после взрыва.

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