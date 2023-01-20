Двух пострадавших после взрыва газа в Миассе перевели в челябинский ожоговый центр

Взрыв случился в двухэтажном строящемся доме. Фото: телеканал «Восточный экспресс»

Двух пострадавших после взрыва газа в Миассе перевели в Челябинск. Для этого пришлось задействовать санавиацию. Информацию КП-Челябинск подтвердили в миасской городской больнице.

— Двоих пострадавших перевели в челябинский ожоговый центр. Еще одного планируется транспортировать сегодня, — рассказали в пресс-службе ГБ №2 Миасса.

В ожоговом центре не стали раскрывать подробности полученных травм. Известно лишь, что самый «тяжелый» пациент все еще находится в Миассе. Вчера его не смогли перевезти в Челябинск, поскольку врачи пытались стабилизировать его состояние.

Напомним, взрыв в двухэтажном строящемся доме на улице Гвардейская прогремел 19 января в 11:30. По информации Следственного комитета, ЧП случилось во время установки газового оборудования. В итоге пострадали трое мужчин, все они получили ожоги различной степени.

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