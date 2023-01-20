В Челябинске назначили нового вице-мэра по строительству

Александр Перемыкин. Фото: администрация Челябинска

Александра Перемыкина назначили заместителем главы Челябинска по строительству. К работе в новой должности он приступает с 20 января. Об этом сообщили в мэрии города.

С августа прошлого года Александр Перемыкин руководил челябинским управлением градостроительных разрешений.

— Я надеюсь, что вы очень быстро займете достойно свое место и будете заниматься работой с разрешительными документами, — напутствовала его в начале работы в управлении мэр Наталья Котова.

По образованию Дмитрий Перемыкин — специалист по промышленному и гражданскому строительству. До прихода в городскую администрацию он работал в нескольких строительных компаниях.

Освободившееся место начальника управления градостроительных разрешений заняла Наталья Мельник.

Она также получила образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» правда вы пустилась из ЮУрГУ на два года раньше Александра Перемыкина.

Наталья Мельник с 2008 года работала в управлении архстройнадзора городской администрации. Позже перешла в комитет архитектуры и градостроительства. С 2020 года была замначальника управления градостроительных разрешений.

Должность вице-мэра по строительству в Челябинске до ноября прошлого года занимал Владимир Шамне. После увольнения из городской администрации он стал главой Калининского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru