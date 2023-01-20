Робот-экзоскелет поможет жителям Магнитогорска восстановиться после травм ног и операций

Экзоскелет нужен для реабилитации. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области.

В городской клинической больнице №2 Магнитогорска появился отечественный робот. Экзоскелет поможет южноуральцам восстановить или усилить функции тела.

Экзоскелет нужен для реабилитации людей с двигательными нарушениями функций ног из-за травм, операций и заболеваний нервной системы или опорно-двигательного аппарата.

Специальные приводы помогают восстанавливаться аккуратно и безопасно.

А вот в Челябинской областной клинической больницы пациентов, у которых почки не справляются со своей работой, теперь оперируют роботы. Правда, далеко не всех и не без помощи хирургов. Умные устройства пока только помогают врачам.

В 2021 году экзоскелеты Exorise, сделанные в Магнитогорске, показали Елене Малышевой в телепрограмме «Жить здорово» на Первом канале. Ведущей рассказали, что из себя представляет эта технология и как она применяется на Кировском заводе в Санкт-Петербурге.

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