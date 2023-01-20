Текслер попросил Голикову выделить финансирование на ремонт челябинского цирка

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу в Москве с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой. Стороны обсудили итоги прошлого года и планы на будущее в отраслях социальной сферы региона. В частности, губернатор рассказал о ходе реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».
— По итогам 2022 года у нас максимально высокий уровень исполнения национальных проектов. Основная задача на 2023 год - сохранить динамику, – заявил Алексей Текслер.
В ходе встречи губернатор Челябинской области и вице-премьер РФ отдельно обсудили вопросы строительства и реконструкции важных для региона соцобъектов: детсадов, школы, зданий здравоохранения и культуры.
Алексей Текслер поднял вопрос о завершении работ по реконструкции Челябинского государственного цирка. Сейчас капитальный ремонт здания приостановлен из-за корректировки проектно-сметной документации.
— Рассчитываем на принятие решения о выделении финансирования для завершения ремонта, так как Челябинский государственный цирк является востребованным учреждением культуры, – отметил Алексей Текслер.
Также глава региона рассказал о ходе строительства детской хирургии. По его словам, в настоящий завершено проектирование.
Напомним, открытие челябинского цирка после ремонта откладывают уже не впервые. Изначально обновленное здание должно было распахнуть свои двери для посетителей еще несколько лет назад. В итоге завершить все работы пообещали летом 2024 года.
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