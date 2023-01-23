Висели на волоске и едва не упали с людьми: вандалы выкрутили гайки с качелей на новой набережной в Челябинске

Качели оказались «на волоске». Фото: «Пусть Котова знает!» / vk.com

Челябинцев напугали аварийные качели на новой набережной Миасса за Филармонией. Массивная конструкция висит, что называется, на волоске. Крепежный штифт практически вышел из паза. Гайки раскручены. Одной и вовсе нет. Субботний променад приятных эмоций не подарил – доверия такой аттракцион жителям не внушил.

– Гуляли по новой набережной. Решили покачаться на новых качелях. Но были огорчены... Не безопасно, – делятся опасениями жители в соцсетях.

Явно вандалы орудовали – гайки вдруг понадобились, объясняют в комментариях пользователи. Другие считают, что виноваты неумелые проектировщики и подрядчики. Мол, явно не технари.

В городской администрации сообщили, что были в курсе проблемы. Неисправности уже устранены силами Геоцентра. И проверены остальные качели.

Гайки на месте, проушина зафиксирована – качели теперь безопасны. Фото: администрация Челябинска

Набережную на за филармонией вместе с новым Сквером искусств обустраивали почти два года. Новое пространство открыли на день города в 2021 году. Позже преображенную набережную посетил глава региона Алексей Текслер вместе с семьей. Она вместе с другими обновленными участками стала точкой притяжения отдыхающих.

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