Поезд будет выезжать из Челябинска в 19:06 Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Между Челябинском и Екатеринбургом запустят еще один «Орлан». Решение принято совместно властями двух регионов, с учетом высокого спроса у пассажиров.

Вторая пара будет выезжать из Екатеринбурга утром — в 08:36 с прибытием в 12:49 (4 часа 13 минут в пути). Обратный рейс из Челябинска — в 19:06, прибытие в 23:10 (дорога займет 4 часа 4 минуты). Время местное.

— Пригородные поезда будут совершать следующие остановки в пути следования: о. п. Первомайская, о. п. Ботаническая, ст. Верхний Уфалей, ст. Кыштым, ст. Аргаяш, о. п. 236 км, — сообщили в Миндортрансе Челябинской области.

Расписание действующей пары «Орланов» будет таким: из Челябинска — в 06:39 с прибытием в 10:35, из Екатеринбурга — в 18.00, прибывает в 21.56.

В обоих случаях время в пути — 3 часа 56 минут.

Кстати, журналист КП—Челябинск одна из первых опробовала рельсовый автобус «Орлан». Подробности — в репортаже. «Орлан» стал настолько популярным, что в новогодние праздники случился коллапс.

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