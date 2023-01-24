В Челябинске готовят концерт на открытой площадке с участием Аиды Гарифуллиной и симфонического оркестра региона

Симфонический оркестр Челябинской области дважды выступал с солисткой Венской оперы. Фото: Челябинская филармония

В Челябинске может появиться еще одна культурная традиция - летний концерт симфонического оркестра на открытой площадке. Идея была озвучена губернатором. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Предполагается, что первый такой опен-эйр пройдет с участием оперной звезды Аиды Гарифуллиной, с которой симфонический оркестр Челябинской области выступил 20 января в концертном зале «Зарядье» в Москве.

- Дата пока неизвестна, но идея обсуждается. Есть поддержка от губернатора, идет поиск партнеров мероприятия, - добавил Алексей Бетехтин.

По его словам, летний концерт, скорее всего, пройдет на площадке возле Торгового центра. Там можно поставить сцену и пригласить большое число зрителей. Рядом находится набережная и концерт обещает быть атмосферным.

Министр культуры отметил, что Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступил в «Зарядье» уже в третий раз, из них дважды с Аидой Гарифуллиной. Публика с теплом принимает южноуральцев.

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