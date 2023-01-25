Площадь ЖК будет больше 2 гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Челябинска появится новый микрорайон на улице Труда. Согласно документу на сайте мэрии, площадь стройки составит больше 2 гектаров.

— Заключить договор о КРТ площадью 2,1241 га по инициативе правообладателей земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных по улице Труда в Центральном районе города Челябинска, — указано в заключении.

Строительством займутся компании МФК «ЕХЕ», «Космическая гонка» и «Управляющая компания «ПИФагор». Общая площадь ЖК составит 30 тысяч квадратных метров, а закончить строительство планируют летом 24 года.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Челябинске построят два новых микрорайона. Один из них будет находиться в Центральном районе, другой — в северо-западной части города. Работы будут вестись в рамках комплексного развития территорий.

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