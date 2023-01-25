Цена снизилась вчетверо: в Челябинске продали старейшую пивоварню «Крист»

Помещения пивоварни продали за долги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске продали помещения частной семейной пивоварни «Крист» — одного из старейших подобных заведений в городе. Пивоварню за 12 млн рублей выкупило ООО «Центральное агентство залогового имущества» из Санкт-Петербурга. Данные об этом опубликовал «Федресурс».

Пивоварня работала в Челябинске с 1994 года. При ней действовал клубный ресторан. Но в 2020 году заведение закрылось. Теперь уже бывший владелец Андрей Кристелли пытался продать пивоварню за 52 млн рублей, но покупателей не нашлось. В прошлом году «Крист» обанкротилась из-за долга в 12 млн рублей.

«Центральное агентство залогового имущества» в итоге получило помещения по стоимости вчетверо ниже той, что изначально запрашивал хозяин. Петербургская фирма занимается выкупом и перепродажей недвижимости в разных российских регионах. Не исключено, что помещения в Челябинске еще раз сменят владельца.

Ранее в Челябинске выставили на продажу ресторан «Шах и мята». За него просят 19 млн рублей.

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