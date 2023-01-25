«Влетела ногами в голову»: в Челябинской области 7-летняя девочка получила сотрясение мозга после катания на горке

Девочка пошла кататься с друзьями после школы, а в итоге оказалась в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области 7-летняя школьница попала в больницу после катания на горке — ей прямо в голову влетела девушка лет 18-20, которая скатилась следом. Об этом КП-Челябинск рассказала мама школьницы Ксения.

Инцидент случился в Карталах 20 января. Девочка вместе с друзьями пришла покататься на горке возле Дома культуры. Она съехала вниз на животе и вот-вот собиралась встать и уйти в сторону. Но не успела. Сверху уже неслась другая девушка. Она врезалась в школьницу, после чего та потеряла сознание. По словам детей, которые были рядом, удар пришелся прямо в височную часть головы.

— Она лежала на снегу, и та девушка других детей не подпускала. Ребята подходили и говорили, мол, давайте мы сестре позвоним или домой отведем, а та в ответ: «Идите отсюда». Не дала никому позвонить и сама в итоге смоталась, — рассказывает Ксения.

Через некоторое время пострадавшая девочка очнулась и кое-как сама дошла до дома. Уже там мама заметила что-то неладное:

— Вид был совершенно ужасный: бледная, губы синие. Она отключалась, и я вызвала скорую. После этого поехали с ней в больницу.

По словам Ксении, врачи диагностировали у ее дочери закрытую черепно-мозговую травму. Девочка до сих пор находится в больнице. Мама пошла в полицию и написала заявление, чтобы сотрудники разыскали ту самую девушку и опросили свидетелей.

— Говорят, девушке где-то 18-20 лет, но сейчас люди так выглядят, что возраст их не угадаешь, — добавила Ксения.

В ГУ МВД России по Челябинской области пообещали предоставить информацию по инциденту позже.

Катания на горках нередко приводят к травмам, а иногда и к трагедиям. В ноябре прошлого года школьница умерла после катания на тюбинге. Она вернулась домой и пожаловалась на боли в груди. Девочку отвезли в больницу, и там ей резко стало хуже. Спасти ребенка не удалось.

Зимой прошлого года девушка получила перелом скулы, когда каталась на горке в Красноармейском районе. В нее врезалась женщина на ватрушке. А в Усть-Катаве мужчина сбил девушку, которая стояла на склоне. После этого пострадавшая потеряла сознание, ей понадобилась помощь врачей.

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