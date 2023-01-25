В больнице умер рабочий, пострадавший при взрыве газа в строящемся доме в Миассе

Всех пострадавших при взрыве газа перевезли из Миасса в больницу Челябинска Фото: Артем КИЛЬКИН

В больнице Челябинска скончался один из трех пострадавших при взрыве газа в строящемся доме в Миассе. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

— Все трое пациентов были транспортированы в ожоговый центр Городской клинической больницы №6 г. Челябинск. Им была оказана медицинская помощь в полном объеме. К сожалению, одного из них спасти не удалось, состояние остальных оценивается как стабильное, средней степени тяжести, — прокомментировали в Минздраве.

Напомним, взрыв в двухэтажном строящемся доме на улице Гвардейская прогремел 19 января в 11:30. По информации Следственного комитета, ЧП случилось во время установки газового оборудования. В итоге пострадали трое мужчин, все они получили ожоги различной степени.

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