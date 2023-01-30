В Челябинской области на ремонт коммуникаций в сфере ЖКХ за два года потратят пять миллиардов рублей

В регионе разработана программа по модернизации ЖКХ на пять лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области почти пять миллиардов рублей будет направлено в сферу ЖКХ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» сказал губернатор Алексей Текслер.

Деньги будут направлены на обновление и ремонт линейных объектов. К ним относятся водоводы, трубы теплоснабжения. Отдельная программа касается ремонта котельных.

По словам Алексея Текслера, в регионе уже разработана программа модернизации в сфере ЖКХ. Она рассчитана на 5 лет.

Губернатор отметил, что большие финансы будут направлены на строительство нового водовода в Копейске и реконструкцию очистных в Челябинске.

Напомним, 18 января Алексей Текслер поручил ведомствам проанализировать состояние критически важных муниципальных предприятий, концессий. Поводом стала ситуация в городе Бакал, где практически прекратилось обслуживание коммуникаций и началось подтопление стоками домов.

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